Buscaban al autor de un crimen y detuvieron a un joven "dealer"

Un allanamiento ordenado por la Justicia de Garantías en el marco de la investigación por el crimen de un hombre en el barrio Las Américas hace tres semanas terminó con la aprehensión de un joven de 18 años que tenía en su poder cocaína, dinero y nueve celulares.

El 16 de noviembre pasado Juan Carlos Lescano fue trasladado con una herida de arma blanca en el pecho al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por sus familiares desde Gaboto al 10.200.

Si bien fue ingresado directamente al shock room y más allá de la atención recibida, falleció pocas horas después y se inició una causa por homicidio a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli.

Las tareas que llevó adelante el Gabinete de Homicidios de la DDI luego de un exhaustivo análisis de cámaras vecinales, de tomar declaraciones y mantener entrevista con familiares de la víctima que relataron que el ataque fue durante el robo de la moto de la víctima, se pudo identificar a un posible autor.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó una casa en calle Jauretche al 400: si bien no hallaron ni la moto ni al sospechoso aprehendieron a un joven de 18 años que tenía en su poder doce envoltorios de cocaína fraccionada, dinero en efectivo y nueve celulares.

El joven aprehendido quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá prestar declaración en Tribunales mientras sigue la búsqueda del sospechoso del homicidio criminis causa.