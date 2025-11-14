En un auto y en la plaza: tres detenidos con cocaína y marihuana

Tres hombres que tenían en su poder cocaína y marihuana fraccionada para la venta fueron detenidos.

Fueron integrantes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) quienes durante tareas de prevención nocturna identificaron a dos personas en el interior de un rodado y descubrieron que tenían cincuenta dosis de cocaína listas para la comercialización.

Los efectivos realizaron un primer operativo en la zona norte, donde identificaron a dos individuos que permanecían dentro de un vehículo.

Tras la requisa, se secuestraron más de 50 dosis de cocaína listas para su comercialización, dinero en efectivo, un teléfono celular y el automóvil.

Minutos más tarde y en el marco del mismo operativo identificaron a un hombre en Plaza Mitre que tenía en su poder marihuana fraccionada para comercializar por lo que también fue trasladado a una dependencia de la fuerza.

La fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma validó las actuaciones y en el marco de una causa penal le tomará declaración en las próximas horas.