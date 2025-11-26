Le vaciaron el auto, allanaron una casa y recuperaron parte del botín

La denuncia que un hombre hizo por el robo de varias pertenencias que tenía dentro de su auto estacionado en Primera Junta y Alem el domingo pasado derivó en el allanamiento de una vivienda donde recuperaron parte del botín e imputaron a una mujer de 27 años.

A partir de los datos recabados por personal de la comisaría novena, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento de una vivienda en el barrio San Jacinto. La medida la llevó adelante personal de esa dependencia con el apoyo del GAD en inmediaciones de las calles 28 y 431 bis.

En el lugar secuestraron un maletín gris con una chomba de la Policía de Buenos Aires, dos sellos de medico Clínico a nombre del denunciante, recetarios de IOMA y Clínica Pueyrredón, elementos de uso clínico, una campera gris y naranja con inscripción EDEA, una campera negra de dama, dos compresores de aire de 12 voltios, dos cajas de con herramientas varias, nueve cartuchos de silicona y cuatro pelotas de rugby desinfladas.

Los oficiales secuestraron los elementos y notificaron a la mujer de la formación de causa por la que deberá declarar en las próximas horas ante la fiscal Lorena Hirigoyen de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA).