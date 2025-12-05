Bono récord: empleados de supermercados cobrarán $170.000 de fin de año

La principal federación gremial del sector supermercadista concretó un acuerdo histórico: los trabajadores de cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día % recibirán un bono extraordinario de $170.000 por las fiestas de fin de año.

El anuncio fue realizado hoy por FAECyS —Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios—, que dirige Armando Cavalieri. Desde el gremio explicaron que la medida busca “acompañar la difícil situación” del sector en vísperas de Navidad y Año Nuevo.

El pago alcanza a “todos los trabajadores y trabajadoras del sector”, sin importar su categoría ni antigüedad. Según detallaron, las negociaciones con las empresas demandaron un considerable esfuerzo, pero finalmente se logró el acuerdo que representa un alivio en un contexto de inflación elevada.

Este bono extraordinario se suma a los recientes aumentos salariales y refuerzos mensuales que dispone el convenio colectivo, lo que pone en diciembre un extra clave para cientos de miles de empleados.

Fuentes gremiales destacaron que la medida no es un regalo: “es un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes atienden las góndolas, cajas y depósitos, durante todo el año”, en un rubro que viene golpeado por los vaivenes económicos.

Para muchos trabajadores, este plus podría servir para compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo: en medio de un contexto de precios elevados, los $170.000 podrían marcar la diferencia en las compras navideñas, servicios y gastos familiares.