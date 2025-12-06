Asaltó a remisera, rastrearon su celular, los pagos de billeteras virtuales y lo detuvieron

Un sujeto de 24 años que el viernes amenazó con un cuchillo a una remisera en la ciudad de Miramar para robarle el celular y la recaudación fue aprehendido veinticuatro horas más tarde tras la realización de un allanamiento en la misma localidad.

Minutos después de las cinco de la madrugada una mujer de 49 años que manejaba un remis fue amenazada por el pasajero en inmediaciones de avenida Del Mar y calle 7 de abril. El sujeto la tomó del cuello, le sacó el celular Xiamoi 14 y una billetera con 15 mil pesos antes de darse a la fuga.

A partir de un relevamiento vecinal, la obtención de testigos claves y los análisis de geolocalización del equipo sustraído se pudo establecer un primer acercamiento al posible autor. Gracias al análisis y rastreo por medio de las billeteras virtuales utilizadas en tal dispositivo, el fiscal Ramiro Anchou solicitó un allanamiento al Juzgado de Garantías N°1.

La medida se hizo efectiva por parte de la Sub DDI de Miramar que aprehendió al sospechoso y secuestró dos armas blancas –posiblemente usadas en el hecho- una gorra y un pantalón.

El imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas podría declarar en Tribunales.