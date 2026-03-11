“Tenemos bronca porque nadie responde”: denuncian que OAM está suspendida hace 2 semanas

A través de las redes sociales, afiliados a la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata (OAM) mostraron su total fastidio ante la sorpresa que las más importantes clínicas de la ciudad tienen suspendida a la obra social.

Un afiliado con más de 30 años de antigüedad, expresó su “profunda indignación” porque luego de tardar un mes para conseguir un turno y hacerse estudios en una rodilla operada de ligamentos cruzados, descubrió que la mutual estaba suspendida desde hace 15 días. “Fue una sorpresa indignante y lo peor de todo es que nadie avisó nada”, cuestionó el hombre.

El afiliado “los únicos correos que recibimos de la mutual son para informar aumentos de cuota pero cuando ocurre algo tan serio, no”, advirtió y remarcó: “Ni en las peores crisis de los últimos 30 años me pasó algo así”, alertó.

“Hay silencio absoluto”

En otra parte del posteo, el afiliado lamentó que intentó comunicarse con la mutual y con autoridades de la Comisión Directiva, pero “hasta ahora, silencio absoluto”.

“No escribo esto faltando el respeto a nadie, pero sí con una mezcla enorme de bronca e impotencia. Porque detrás de cada afiliado hay una persona que necesita atención médica. Por supuesto tuve que suspender los turnos que después de un mes había conseguido”, dijo con bronca.

Otros usuarios denunciaban que además de la falta de cobertura en sus médicos habituales, tuvieron que cancelar los turnos que tenían agendados con un mes de antelación. “Las planillas de medicamentos ya no sirven a partir del mes próximo, hay que hacer todo de nuevo y nos sacaron prestadores”.

Uno de los damnificados, planteó: “Muchos compañeros con hijos ya se pasaron a otra mutual o prepaga. ¿Es eso lo que están buscando?. Después de tantos años de aportar, lo mínimo que uno espera es respeto, información y responsabilidad”, acotó.

Otro afiliado, sostuvo que la situación empeoró en las últimas semanas con la venta a un grupo económico. “No se sabe si la vendieron o la fusionaron con Grupo Roisa Doctored. Es una vergüenza, la cobertura es pésima. Y ni siquiera son de Mar del Plata, sino de Buenos Aires”, afirmó.