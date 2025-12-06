Salieron de un descampado, golpearon violentamente a un delivery y le robaron la moto: quedaron filmados

Un repartidor de 35 años fue víctima de un violento robo en pleno barrio Jorge Newbery, donde un grupo de entre seis y siete menores —de entre 12 y 14 años— lo atacó, lo golpeó con la culata de un arma y le robó la moto y el celular. El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 14 en la zona de Garay y calle 200.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad: en las imágenes se ve a los jóvenes caminando por la calle, volver sobre sus pasos y atacar al delivery. Según denunció la madre del motociclista, uno de ellos estaba armado. Según indica la denuncia realizada por la víctima, "salieron desde el descampado y me rodearon".

“Estos chicos de 12, 13 y 14 años, asaltaron a mi hijo. Armados le sacaron la moto y el celular de un culatazo. Le abrieron la cabeza”, relató la mujer en diálogo con 0223. “La policía ni se movió. Es la zona en donde hirieron al policía el otro día. Mi hijo estaba trabajando con mucho sacrificio, está pagando la moto y el celular”.

La mujer también cuestionó la atención médica que recibió su hijo. “La ambulancia no quiso trasladarlo después de dos horas de espera. Soy enfermera y sé los riesgos que trae un golpe así. Vamos a esperar, y si no lo tendremos que llevar nosotros al hospital”, aseguró.