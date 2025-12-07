Peñarol fue de mayor a menor y sufrió una nueva derrota

Obras superó a Peñarol por 95 a 86, en El Templo del Rock. El elenco de Guido Fabbris remontó una desventaja máxima de 17 tantos. Ty Sabin (31 puntos), Pedro Barral (18) y Juan Ignacio Brussino (17) fueron los máximos anotadores del Rockero.

El conjunto Milrrayitas sacó una diferencia de doble dígito en el inicio del partido, por medio de los aportes de Al Thornton (10 tantos) y Luciano Guerra (nueve). Asimismo, la buena producción en la pintura (9-4 en la lucha rebotera y un 50% en dobles) generó que la visita culminara el primer cuarto arriba por 35 a 20.

El dueño de casa achicó la distancia en el segundo episodio, mediante las contribuciones de Marcos Delía (nueve unidades), Brussino (cinco, tres tableros y dos pases gol) y Barral (cinco). Además, la eficacia en los contragolpes (53% en dobles) ayudó a reducir la desventaja antes del descanso (47-50).

En el tercer período, Peñarol volvió a alejarse en el marcador, debido a la efectividad triplera (15 aciertos en total). Asimismo, las conversiones de Thornton (25 puntos (2-4 en triples)), Guerra (22 (4-7)) y Facundo Vázquez (14 (4-5) y tres robos) permitieron que la visita culminara dicho segmento al frente por 74 a 66.

Sin embargo, el Rockero revirtió la historia en el último segmento, como producto de la fortaleza física en la carga de los tableros (40-27) y la eficacia en los ataques rápidos (54% en dobles). Asimismo, Sabin (31 unidades (dos aciertos detrás del arco)), Barral (18 (2-4)), Brussino (17 (3-5), seis rebotes y cuatro asistencias) y Delía (13, diez, dos y una tapa) lideraron las ofensivas en el afán de cosechar una ráfaga de 29 a 12 en los diez minutos finales