Seis al hilo: Peñarol volvió a festejar en el final

Otra vez sufriendo, otra vez en el cierre, otra vez con personalidad para salir airoso en un final cerrado. Peñarol sumó su sexta victoria consecutiva al derrotar a Platense por 89 a 88, en Vicente López, con un agónico doble de Facundo Vázquez y defendiendo los segundos finales para lograr otro festejado triunfo en la Liga Nacional. Con un buen trabajo colectivo y cinco jugadores en los dos dígitos, Al Thornton fue el goleador "milrayitas" con 18 puntos.

De entrada fue palo y palo. Ninguno podía marcar diferencia y hubo una clara supremacía de los ataques por sobre las defensas. En un juego tan cerrado, el que mejor defendiera podía lograr una ventaja, pero en el cuarto inicial estuvieron demasiados sueltos atrás y fueron palo por palo para llegar arriba por 3 (28-25) el dueño de casa. De a poco, ambos lograron bajar un poco el goleo y se volvió a emparejar todo, se alternaban el dominio en el marcador y Thornton comenzó a pesar como de costumbre. Sin embargo, el local cerró mejor camino al vestuario y pudo seguir arriba, pero por la mínima, gracias a un triple de Pérez Tapia para el "milrayitas": 55-54.

Al regreso, dio la sensación que los de Leo Costa podían quebrar el partido. Incluso, tomaron una ventaja de 7 puntos que era mucha para lo que había sido el juego. De todas formas, en un minuto y monedas, Platense lo remontó, lo igualó y llegaron en tablas a los 10 minutos finales: 72-72. El desenlace se iba a dar por detalles, para un lado o para el otro. A diferencia con el arranque, ahora lo que prevalecían eran las defensas y los nervios no eran buenos compañeros para la recta final. Peñarol, como en el cuarto anterior, pareció que lo podía definir, pero el "calamar" reaccionó con Eric Flor y llegaron otra vez ajustados. Facundo Vázquez firmó la "ley del ex" a cinco segundos del final y los marplatenses no permitieron que Flor tomara la última bola, Tobías Franchella tuvo el triunfo en sus manos, pero el rebote en el aro desató el merecido festejo "milrayitas, que suma y sueña.

