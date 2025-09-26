Peñarol se desmoronó en el último cuarto y cayó en su debut

El debut de Peñarol en la Liga Nacional no tuvo el resultado esperado. Porque Peñarol compitió bien durante tres cuartos y en el último, con todo equilibrado, se secó en ataque, se obsesionó con la búsqueda de triples sin éxito y terminó cayendo frente a San Lorenzo por 82 a 74, en el debut de ambos en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet.

El juego fue parejo. Aunque el local parecía siempre tener el control, Peña se encargaba de meterse en partido y quedar a tiro con buenas apariciones de Okafor y el peso de Basualdo en la pintura. Sin Al Thornton, ese sector de la cancha no lo sufrió el "milrayitas" que se fue al descanso abajo por dos: 21-19. El goleo era alto para el inicio de la temporada, Vázquez se empezó a adueñar de los ataques en conducción pero sin puntería en sus disparos. Se alternaron el adelantamiento en el marcador y llegaron al entretiempo con el dueño de casa arriba por la mínima: 41-40.

Ya en el comienzo del tercer parcial, San Lorenzo sacó su máxima (6 puntos) y parecía que podía quebrar. Pero Peñarol sorprendió de la mano de Okafor que mostró un buen tiro desde el costado y lo puso al frente en el tanteador. De todas formas, ninguno logró escaparse y, como no podía ser de otra forma, llegaron igualados al último cuarto (58-58). La primera mitad de los diez finales mantuvieron la tónica, pero después se rompió. Porque San Lorenzo estuvo más tranquilo y acertó, Peñarol se desesperó y "abolló" el aro con tiros incómodos y apurados. El atisbo de reacción no fue suficiente, era tarde y el "ciclón se quedó merecidamente con el triunfo.

