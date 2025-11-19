Otra alegría en la ruta: Peñarol sumó el séptimo triunfo al hilo en Santa Fe

Con todo, Peñarol reaccionó a tres derrotas y metió una ráfaga de siete victorias. Y va por más. (Foto: @penaroloficial)

Este Peñarol es cosa seria. Cuando llega a finales cerrados gana y cuando logra tomar ventaja sostiene. Apoyado en una gran defensa, el "milrayitas"volvió a festejar fuera de casa y sumó la séptima victoria consecutiva al derrotar a Unión de Santa Fe por 82 a 63, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. Facundo Vázquez, con 20 puntos, volvió a ser el goleador del conjunto de Leo Costa.

El envión del triunfo agónico contra Platense lo hizo salir con todo. Firme atrás y con buenos porcentajes en ataque, los marplatenses sacaron una buena luz en el cuarto inicial (13-20). El control se mantuvo en el segundo parcial, cedió apenas 12 puntos y estiró un poco más la ventaja a partir del juego rápido: 25-37.

Unión corrigió algunas cosas en el vestuario y jugó su mejor cuarto en los terceros 10 minutos. El experimentado Franco Balbi tomó la manija y Vogt aportó puntos que le permitieron achicar la brecha, aunque Peñarol no se quedó atrás y con los 20 puntos que marcó, llegó al cuarto final con 5 de ventaja: 52-57. Sin embargo, en los 10 definitivos, volvió a mostrar una ampia superioridad, nunca lo dejó acercarse, le cerró los caminos, Unión no encontró gol y el triunfo se terminó consolidando sin sobresaltos por 82 a 63.

El sábado, el "milrayitas" vuelve al Polideportivo "Islas Malvinas" para recibir a Oberá Tenis Club de Misiones.

