La derrota de Boca mandó a River a la Sudamericana: qué rivales le pueden tocar

No era el objetivo pero empieza a serlo. River va a ir por la Sudamericana 2026.

El hincha de River estaba en una disyuntiva. Tenía que elegir si prefería que Boca salga campeón y meterse en el repechaje de la Copa Libertadores o que su clásico quede afuera y caer en la Sudamericana, certamen de segundo orden de América. Finalmente, eso no lo podía manejar el "millonario" y con la eliminación del "xeneize" en semifinal del Clausura ante Racing, faltará a la máxima competencia continental por primera vez desde 2015.

Por ese motivo, las cuentas oficiales del certamen le dieron la bienvenida y es, para ese torneo, un salto de calidad que un club de esa dimensión sea parte. Así como fue el año pasado con Boca, ahora será el turno del "millonario" de buscar, al menos ese premio "consuelo".

La Copa Sudamericana, de todas formas, le trae un buen recuerdo a River porque en 2014 comenzó su "resurrección" tras el descenso y levantó el trofeo que le permitió disputar la Recopa Sudamericana y fue el comienzo de la seguidilla de torneos internacionales con Marcelo Gallardo.

Rivales de renombre

Con la finalización del Brasileirao, River también conoció los clubes de Brasil que disputarán este certamen y no la tendrá fácil.

Por Argentina, además de River, habrá otro dos grandes: San Lorenzo y Racing o Independiente. Si la "academia" se consagra en el Clausura, el "rojo" se mete en la Sudamericana. Si los de Costas no salen campeones, serán ellos los que buscarán el título que consiguieron en 2024. También están Riestra, Tigre y Barracas.

Del lado de Brasil, hay gigantes como San Pablo, Gremio y Santos, clubes importantes como Atlético Mineiro y Corinthians, y Bragantino.

