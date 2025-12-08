Una marca de ropa internacional llega a la Peatonal: fecha de apertura y regalo especial para los primeros 100 clientes

La cadena de moda uruguaya Indian Market confirmó oficialmente su llegada a Mar del Plata en la antesala de la próxima temporada de verano. El nuevo local estará ubicado en Peatonal San Martín, en una zona céntrica y de alto tránsito de la ciudad.

Tal como se había informado, la firma de fast fashion tiene previsto abrir su nueva sucursal en el país en un negocio ubicado en San Martín entre las calles Santa Fe y Corrientes. Según comunicaron a través de sus redes sociales, la apertura está programada para el lunes 16 de diciembre a las 10:00 horas.

Como parte del lanzamiento, la empresa anunció una promoción especial para los clientes: las primeras 100 personas que ingresen recibirán un cupón de $30.000 para gastar ese mismo día en compras iguales o mayores a $60.000. La iniciativa busca atraer un flujo masivo de compradores desde el primer día, en un contexto de marcada caída de consumo.

Indian Market abrirá en la Peatonal San Martín de Mar del Plata.

Indian Market, parte del grupo textil uruguayo Chic Parisien, viene extendiendo su expansión en Argentina desde 2024, con locales ya abiertos en Buenos Aires y Córdoba. De la misma forma que Mar del Plata, en los próximos días abrirá sus tiendas en Bahía Blanca y Mendoza.

Para clientes locales y turistas, representa una nueva opción de moda accesible en pleno centro de la ciudad, especialmente con vistas a la temporada de verano.

El anuncio de la empresa.

Además de ampliar la oferta comercial del microcentro marplatense, la llegada de Indian Market se espera que tenga un impacto positivo en el empleo local y en la dinámica económica de la Peatonal San Martín, un área que en los últimos años apuesta a revitalizarse con nuevas marcas.

La llegada de Indian Market a Mar del Plata se da en un contexto de fuerte movimiento en el sector de indumentaria internacional en la ciudad. Su apertura coincide con el reciente anuncio de la alianza inédita entre Coto y la marca global H&M, que desembarcará en la Argentina a través de la cadena de supermercados. De este modo, en apenas unos días Mar del Plata suma dos marcas de moda de reconocimiento mundial, muy buscadas por argentinos en el exterior, consolidándose como uno de los polos comerciales más dinámicos del país de cara a la temporada de verano.