Secuestran anteojos truchos en Mar del Plata: refuerzan controles antes del verano

En vísperas de una nueva temporada y ante la proximidad del aumento de visitantes en Mar del Plata, el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires (Copba) retomó en noviembre los operativos conjuntos con el Municipio de General Pueyrredón, a través del Comando Operativo de la Subsecretaría de Inspección General.

Durante la jornada se realizaron inspecciones de verificación y actuaciones sobre denuncias presentadas por ópticos matriculados de la ciudad. Como resultado, se secuestraron 785 pares de anteojos de sol comercializados de manera ilegal, tanto en puestos informales (“manteros”) como en establecimientos comerciales.

El Colegio de Ópticos refuerza los controles.

Los anteojos truchos fueron secuestrados.

El operativo incluyó recorridas a pie y en móviles por la zona del puerto y otros puntos estratégicos. De cara a la temporada de verano, se programaron nuevos operativos con el objetivo de desalentar la oferta de productos ópticos inseguros y garantizar que vecinos y turistas accedan únicamente a anteojos que cumplan con las normas, adquiridos en ópticas habilitadas y bajo la atención de profesionales ópticos matriculados.

El Copba es el organismo que representa y regula el ejercicio de la óptica en toda la provincia desde diciembre de 1993, promoviendo el ejercicio ético y legal de la profesión, la capacitación continua de los profesionales ópticos y el cuidado de la salud visual.