Quiebra y cierre de la aerolínea más popular del país por segunda vez en el año

El pasado viernes 29 de agosto de 2025, la aerolínea estadounidense Spirit anunció que se acogió nuevamente a la ley de quiebra bajo el Capítulo 11, apenas meses después de haber salido de un proceso similar iniciado en noviembre de 2024. Esta es la segunda vez en el año que la compañía enfrenta un procedimiento judicial de este tipo tras un intento fallido de reorganización.

Spirit aclaró que continuará operando sus vuelos y manteniendo las reservas y ventas de pasajes con normalidad mientras avanza en el proceso de reestructuración. El Capítulo 11 le permite a la empresa reorganizar sus finanzas y operaciones bajo la protección de la ley, sin detener su actividad comercial.

La aerolínea explicó que esta nueva etapa busca implementar cambios profundos para lograr un futuro sostenible y consolidar su posición ofreciendo el mejor valor en tarifas low cost a nivel mundial en los próximos años. La junta directiva consideró que era necesario un segundo proceso de quiebra para fortalecer la estructura de la compañía y prepararla para los desafíos futuros.

Bancarrota y deudas millonarias en aerolínea lowcost con números rojos

Dave Davis, presidente y director ejecutivo, detalló que la estrategia incluye rediseñar la red de vuelos para enfocarse en mercados clave, ampliar destinos, aumentar frecuencias y conexiones, optimizar el tamaño de la flota, mejorar el modelo de bajo costo y sumar más opciones “premium” sin perder la accesibilidad en precios.

Durante el proceso de quiebra, Spirit se comprometió a continuar pagando salarios y beneficios a sus empleados y contratistas. Además, mantiene comunicación constante con arrendadores, tenedores de bonos y otras partes interesadas para asegurar el desarrollo ordenado de la reorganización.

Recordemos que la aerolínea ya había iniciado un proceso similar en noviembre de 2024 tras fracasar en su intento de fusionarse con otras compañías. En marzo de 2025 logró salir de la protección judicial tras intercambiar cerca de 800 millones de dólares en deuda por acciones, pero la situación financiera y estratégica exigió esta nueva medida.