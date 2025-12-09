Quiso matar en Nochebuena, lo detuvieron a fin de año y lo condenaron

Un hombre de 28 años que en la Nochebuena de 2024 baleó a otro en el barrio Fray Luis Beltrán, escapó a la ciudad de Maipú donde lo detuvieron una semana más tarde fue condenado a cinco años y seis meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

En el acuerdo que la fiscal Constanza Mandagarán y la defensa le presentaron al Juez Federico Wacker Schroder se dio por probado en horas de la madrugada en inmediaciones de las calles Anchorena y Los Duraznos, Germán Tapia efectuó varios disparos con un arma de fuego. Uno de esos proyectiles impactó en el abdomen de Abel Leandro Ávila que fue trasladado de urgencia por un hermano al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Lugar de la detención.

A partir de los datos recabados por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria decimoquinta se estableció la responsabilidad de Tapia en el ataque y desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4 –en ese momento a cargo de Fernando Berlingeri- se solicitaron las medidas correspondientes a la Justicia de Garantías.

El 31 de diciembre personal de esa dependencia y del Grupo de Apoyo Departamental Dolores y Mar del Plata allanaron una vivienda en la calle San Martín al 100 de la localidad de Maipú donde se guarecía el imputado. Si bien intentó escapar por los fondos de la vivienda, se lo redujo tras una persecución y se secuestraron seis celulares antes de su traslado al complejo penitenciario de Batán.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad y atenuantes, aunque consideró agravante –como pidió el Ministerio Público Fiscal- el antecedente condenatorio de Tapia.

Se hizo un juicio abreviado.

Sin discrepancias insalvables con la calificación legal, el Juez declaró a Germán Tapia autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lo condenó a cinco años y seis meses de prisión.

Con carácter provisorio se estableció que el vencimiento de la pena va a operar el 30 de junio de 2030 porque está detenido de manera ininterrumpida desde que lo hallaron en la ciudad de Maipú.