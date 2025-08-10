Entretiempo en el Claudio Tapia: Con polémica Aldosivi cae por la mínima con Barracas

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Aldosivi se fue al entretiempo perdiendo 1-0 con Barracas Central luego de un polémico gol de Facundo Bruera.

En los primeros minutos, Aldosivi tuvo dos aproximaciones al arco local. Con un Giani participativo el equipo de Charlier comenzó a generar peligro a su rival.

A los 28 minutos llego el primer tanto del partido en el Claudio Tapia. Rodrigo Insua tiró el centro al medio y se la llevó por delante Facundo Bruera para anotar el 1-0. La posición del delantero era dudosa, lo revisó el VAR pero mantuvieron el tanto para el local.

Cuatro minutos más tarde, Barracas lo agarró mal parado al equipo de Charlier, aprovecho muy bien el contragolpe y quedo mano a mano Gonzalo Morales con Carranza, remató pero la pelota pegó en el palo y se fue.

En la jugada siguiente, Tapia tiró un gran centro al área, Carranza salio mal pero Rak falló con el cabezazo adentro del área chica y se fue por arriba.