Por un recupero de una obra pública, en San Cayetano otorgan a los municipales un pago extraordinario

La sede de la municipalidad de San Cayetano, donde hay buenas noticias para los empleados.

En el inicio de este semana, el intendente del partido de San Cayetano, el radical Miguel Gargaglione, anunció una buena noticia para los agentes municipales a partir de la determinación de aplicar un aporte no remunerativo para los agentes municipales de $100.000.

La novedad se conoció, según detalló el jefe comunal, luego de haber realizado un análisis económico del municipio “en base a la co-participación que ha tenido una estabilización, y a un recupero de $ 27.000.000 correspondiente a la obra de gas finalizada en Villa Trave”.

En consecuencia, desde la gestión de Gargaglione tomaron la decisión de realizar este aporte no remunerativo para los agentes municipales y que significa una inversión de $ 34.000.000.

El intendente Gargaglione dispuso un pago no remunerativo de $100.000 para los municipales.

El jefe comunal destacó que en la decisión del pago “no están incluidos los cargos políticos, (concejales y funcionarios)” y precisó que el saldo definido estará depositado en la cuenta sueldo de cada empleado a partir del día jueves próximo.

“De esta manera se reitera un formato implementado años anteriores, con un aporte extraordinario que compensa el incremento de la tarifa de los servicios, propio en esta época del año”, concluyeron desde la comuna.