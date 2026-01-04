El paraíso secreto de la Costa Atlántica: tiene barcos hundidos, playas vírgenes y no hay señal

San Cayetano se presenta como un destino ideal para quienes buscan desconectarse por completo en un entorno de naturaleza virgen. Ubicada a 510 kilómetros del Obelisco, esta pequeña localidad bonaerense ofrece paisajes compuestos por extensas dunas, médanos y lagunas. Es un refugio perfecto para escapar del estrés urbano, donde el silencio solo se interrumpe por el sonido del mar y el viento. La tranquilidad es su mayor baluarte, convirtiéndola en un secreto bien guardado de la Costa Atlántica desde hace cincuenta años.

Las principales atracciones del balneario San Cayetano

El balneario cuenta con 28 kilómetros de playa donde abunda el espacio para instalarse con sombrillas y disfrutar sin aglomeraciones. Entre sus atractivos más destacados se encuentran dos barcos hundidos, el "Pagrus I" y el "Charrúa", que funcionan como reliquias históricas cerca de la costa. Además, los visitantes pueden disfrutar del área recreativa “Laguna La Salada”, un espacio diseñado para realizar asados, caminatas y bicicleteadas al aire libre. La zona invita a la contemplación y al descanso genuino lejos de los circuitos turísticos tradicionales.

Hay un espacio diseñado para realizar asados, caminatas y bicicleteadas.

Es importante tener en cuenta que el sector de playa no posee servicios básicos como cajeros, farmacias, estaciones de servicio o señal telefónica. Quienes decidan pernoctar deben trasladarse hasta la ciudad cabecera, situada a 75 kilómetros, donde se encuentra la oferta hotelera y gastronómica. Allí también se puede visitar el museo arqueológico Faustino Queipo y un museo a cielo abierto con murales artísticos. Esta falta de infraestructura en la costa es lo que garantiza que el ambiente permanezca sereno y libre de bullicio.

Para llegar desde Buenos Aires, la ruta más directa implica tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego la Ruta Nacional 3 hasta el empalme con la Provincial 75. El viaje demanda aproximadamente seis horas y atraviesa el corazón del sudeste bonaerense antes de llegar a este paraíso costero. A tan solo 200 kilómetros de Mar del Plata, San Cayetano representa una alternativa radicalmente opuesta a los destinos masivos. Es una invitación a redescubrir el litoral argentino desde una perspectiva de paz absoluta.