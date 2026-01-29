Se amplía el alerta epidemiológica por tos convulsa: ahora detectan un caso en San Cayetano

Luego de que en diciembre se confirmaran siete casos de tos convulsa en Mar del Plata, semanas después de otros contagios registrados en el partido de Balcarce, en las últimas horas se confirmó en el distrito de San Cayetano que hay un nuevo paciente portador de la enfermedad también conocida como coqueluche.

La novedad se conoce luego de que el 2025 finalizara con más de 80 casos contabilizados en Argentina, con la provincia de Buenos Aires como las jurisdicciones más afectadas. De esa cifra, hubo siete desenlaces trágicos, todos sin la vacunación respectiva. Cuatro de las personas fallecidas eran bebés menores de seis meses, otra un niño de entre seis y once meses, y los dos fallecimientos restantes son de menores de entre doce y veintitrés meses.

Contagio de tos convulsa en San Cayetano

Desde el área de salud de la municipalidad de San Cayetano detallaron que el caso detectado en el distrito se vincula con un menor de 2 años, quien evoluciona favorablemente, sin complicaciones y con el tratamiento correspondiente.

Actualmente las autoridades pusieron marcha un trabajo de seguimiento y evaluación de los contactos cercanos, como parte de las acciones habituales de cuidado de la salud comunitaria.

La importancia de la vacunación

Sin embargo, el nuevo contagio pone en evidencia nuevamente la necesidad de que proceder con la inmunización correspondiente: la tos convulsa es una enfermedad que puede prevenirse fácilmente a través de vacunas gratuitas, que además son obligatorias.

En consecuencia resulta fundamental reforzar y completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños y niñas. Las vacunas quíntuple (pentavalente) y triple bacteriana (DTPa) protegen a bebés, personas embarazadas y personal de salud, y están disponibles de manera gratuita en el sistema público.