Gargaglione de nuevo al mando en San Cayetano: el intendente vuelve al cargo después de cuatro meses

Pasaron cuatro complejos meses para el intendente del partido de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, que padeció diversos problemas en su salud, con internaciones y operaciones en Mar del Plata y un largo proceso de recuperación. Finalmente, tras una positiva evolución durante noviembre y diciembre, el jefe comunal radical volvió a su cargo oficialmente este miércoles 31.

Desde la mañana del último día del 2025, Gargaglione cuenta con el alta definitivo para retomar las funciones al frente del Ejecutivo, que estuvo a cargo de Alejo Christiansen durante el difícil período.

Gargaglione sufrió varios problemas de salud desde agosto pasado.

En agosto pasado, Gargaglione debió quedar internado en Mar del Plata para superar un cuadro de neumonía bilateral. Poco después de recibir el alta, sufrió una recaída al padecer una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria que lo obligó a tener que recibir otra vez atención hospitalaria.

Posteriormente, tras ser intervenido del corazón durante la primera semana de octubre, el jefe comunal extendió su licencia para comenzar con el período de recuperación postoperatoria, el cual evolucionó de modo favorable.