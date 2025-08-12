¿De Boca a Arabia y de allí a Europa? Equi Fernández muy cerca del Viejo Continente

Una de las últimas grandes ventas del "Xeneize" podría dar el esperado salto a Europa a un importante club alemán.

Ezequiel “Equi” Fernández, actual jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, vuelve a estar en el radar del fútbol europeo. El mediocampista argentino, de 23 años, llegó al club saudí en 2024 tras salir de Boca por la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, con un contrato hasta 2029.

Sin embargo, su estadía en Medio Oriente podría durar menos de lo previsto, ya que el Bayer Leverkusen, vigente campeón de la Bundesliga, lo incluyó entre sus posibles incorporaciones. El interés del conjunto alemán fue confirmado por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien señaló que Fernández está en carpeta para reforzar el mediocampo del equipo dirigido por Erik Ten-Hag.

El proyecto del Leverkusen seduce: un plantel que en la última temporada sorprendió a Europa por su estilo ofensivo, que le permitió conquistar el título local y posicionarse como un rival de peso en la Champions League.

Fernández, que podría compartir la mitad de la cancha con otro argentino como Exequiel Palacios, sería una pieza valiosa por su despliegue, capacidad de recuperación y precisión en la salida. Su perfil encaja con las exigencias del conjunto alemán, que busca mantener un alto nivel de competencia en el plano internacional.

El pase, no obstante, no sería sencillo: el Al-Qadsiah pretende entre 20 y 25 millones de dólares para liberarlo, una cifra que el Leverkusen deberá evaluar. En caso de concretarse, Boca no recibiría parte directa de la transferencia, aunque sí le corresponderían ingresos menores por derechos de formación y el mecanismo de solidaridad de la FIFA.

Cabe recordar que en el mercado pasado, Fernández estuvo cerca de fichar por la Real Sociedad, pero las negociaciones se frustraron por diferencias económicas. Ahora, con el interés del Leverkusen, surge una nueva oportunidad para que el mediocampista vuelva a competir en un club de elite y en una liga de primer nivel.

Las próximas semanas serán decisivas: el mercado europeo está en plena actividad y el nombre de Equi figura entre los más codiciados para reforzar planteles que aspiran a protagonizar en la temporada 2025/26.