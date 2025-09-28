"Nos calienta mucho": una reconocida modelo aseguró que se graba teniendo sexo con su marido

La modelo Mónica Farro volvió a sorprender con una revelación inesperada durante su paso por el programa "LAM": la uruguaya habló de la intimidad con su esposo y contó que suelen grabarse en situaciones privadas. “Nosotros somos muy visuales y eso nos calienta mucho. Me gusta mirarlo a él, nos miramos en el espejo. La mayoría de los videos los tiene él, grabados con su celular desde su perspectiva, y también algunos que armamos juntos”, detalló frente a las cámaras.

Ante la revelación, el conductor Ángel de Brito le preguntó de manera directa a la vedette si había pensado en abrir una cuenta en OnlyFans. Con total naturalidad, la actriz respondió: “Tengo Divas, es la plataforma donde comparto contenido exclusivo”. Por lo pronto, aseguró que se siente muy cómoda dentro del sitio y que sus fanáticos tienen la posibilidad de ver sus imágenes.

Hace unos meses, Farro estuvo en "Empezar el día", ciclo que conduce Amalia “Yuyito” González en la pantalla de Ciudad Magazine, y recordó lo que afirmó sobre la adopción -"si no es de mi sangre, no lo voy a querer"-, que le valió un sinfín de críticas. Lejos de cambiar su opinión, la sostuvo y generó polémica: la situación se desencadenó cuando la charrúa se refirió a los cuestionamientos que le hacen en las redes.

Farro afirmó que, con 49 años, logró construir una coraza que le permite hacerle frente a las críticas que recibe por internet. “A mí me importa tres carajos pero en algún momento me afectó. Entonces, tenía 12 o 15 años menos y hoy, ya no me importa. Soy de las personas que digo lo que yo creo. Hoy, yo soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, lo lamento", se justificó. Luego, sostuvo: “Soy de esas que dice lo que piensa y no te voy a obligar a vos que lo digas“.