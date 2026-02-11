Tiró la colilla del cigarrillo al balcón del vecino y provocó un incendio en el centro de Mar del Plata
Cuando advirtió lo que pasaba comenzó a tirar agua desde el balcón superior, pero no fue suficiente.
En las últimas horas se registró un incipiente incendio en el balcón de un edificio del centro de Mar del Plata ubicado en Luro al 2400, entre Santa Fe y Santiago del Estero. Al parecer, se habría iniciado porque un vecino arrojó una colilla de cigarrillo encendida.
Desafortunadamente la colilla cayó sobre distintos objetos del balcón del tercer piso y comenzó a propagarse el fuego. El hombre advirtió lo que estaba pasando y comenzó a arrojar agua desde el piso superior mientras daba aviso a las autoridades.
Rápidamente acudieron dos dotaciones de Bomberos, quienes trabajaron para controlar el fuego y evitar que se extendiera hacia el interior de la vivienda o a otros departamentos.
También llegó una ambulancia del SAME por protocolo y asistió al encargado del edificio, quien habría resultado levemente afectado por la inhalación de humo tras colaborar en la contención del fuego.
Sin embargo, no fue necesario su traslado y todo quedó en una mínima evaluación en el lugar. Se constataron daños materiales en el balcón afectado, pero afortunadamente no se registraron heridos.
