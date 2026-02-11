Por qué los semáforos se caen con tanta facilidad en Mar del Plata.

Después de los fuertes vientos que se presentaron en Mar del Plata, se registró la caída de dos semáforos en el microcentro de la ciudad. Aunque hubo daños materiales, afortunadamente los batacazos no causaron heridos.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en 11 de Septiembre e Independencia. Según pudo saber 0223, el semáforo cayó sobre el lateral derecho de una camioneta y quedó sostenido por el vehículo. El otro, cayó en Belgrano y Santiago del Estero cerca de las 10.30.

En diálogo con Extra FM 102.1 el presidente del Colegio de Ingenieros de Mar del Plata Joaquín Negri explicó por qué el mobiliario urbano cae con facilidad ante condiciones climáticas adversas. "Desde el Colegio lo hemos estudiado el tema en muchas oportunidades. Nuestra ciudad como es costera tiene dos problemas con el mantenimiento del espacio público: la cercanía con el mar y los vientos fuertes".

"En el último tiempo hemos tenido fenómenos climáticos con mucha intensidad", ejemplificó Negri y continuó: "Se han planteado distintas soluciones a lo largo de los años. Primero es clave el relevamiento, para saber dónde estamos parados".

"Un pasante de ingeniería puede pasar y registrar in situ. Después cargar esos datos a algún sistema para saber en qué estado está esa luminaria, columna o lo que corresponda. Y luego viene el desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo", contó el presidente del Colegio de Ingenieros.

"Que se vuelva a ver el estado de ese mobiliario y sea retirado si es necesario o reemplazado por materiales nuevos", explicó Negri y recomendó un plástico reforzado en fibra de vidrio, que "se usa en ciudades del mundo cercanas a entornos corrosivos".