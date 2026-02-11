Quilmes reaccionó en Armstrong y volvió al triunfo

En un momento delicado de la temporada, Quilmes sacó carácter fuera de casa y derrotó 80-73 a Deportivo Norte en Armstrong para reencontrarse con la victoria en la Liga Argentina. Luego de la dolorosa derrota como local frente a Centenario de Venado Tuerto, el equipo marplatense necesitaba una respuesta anímica y deportiva, y la encontró en una noche trabajada, con sufrimiento hasta el final.

El conjunto dirigido por Javier Bianchelli sabía que, más allá de enfrentar al último de la tabla en la Conferencia Sur, el contexto no era sencillo. La presión por recuperarse y las falencias mostradas en su última presentación obligaban al “cervecero” a dar un paso al frente. Y lo dio apoyado en una tarea superlativa de Pablo Alderete, figura absoluta con 23 puntos y 11 rebotes, bien secundado por Federico De Miguel, que aportó 19 unidades con un destacado 5 de 8 en triples.

El arranque fue cuesta arriba. Deportivo Norte comenzó con gran efectividad desde el perímetro, una problemática que Quilmes ya había sufrido ante Centenario. Sin embargo, la reacción llegó desde la pintura con Alderete imponiendo presencia, mientras Ríos y De la Fuente castigaron con el tiro abierto para dar vuelta el marcador. Aprovechando pérdidas del local, los marplatenses cerraron el primer cuarto arriba 20-18.

El segundo parcial fue deslucido, con bajo goleo y muchas imprecisiones. Quilmes mantuvo la delantera, pero sin lograr una diferencia tranquilizadora. Manuel Alonso, con 26 puntos y 5 de 10 en triples, se transformó en el sostén ofensivo del equipo de Armstrong y mantuvo a su equipo en juego. El descanso largo encontró al “tricolor” apenas arriba por 36-34, reflejando la paridad del trámite.

En el tercer cuarto el partido siguió palo a palo, con el triple como arma principal de ambos lados. Norte llegó a recuperar la ventaja por primera vez desde el inicio, pero De Miguel y Ríos respondieron para devolverle el liderazgo a Quilmes. Cuando parecía que el cierre del período quedaba para la visita, Mignani clavó un triple sobre la chicharra para igualar en 56 y dejar todo abierto de cara al último segmento.

En el cierre, Quilmes mostró temple para sostener la ventaja en un final para el infarto. Alderete continuó siendo determinante en ambos costados de la cancha y un nuevo triple de De Miguel terminó de inclinar la balanza. Fue un triunfo trabajado, que expone falencias en el funcionamiento colectivo, pero que resulta vital en lo anímico antes de visitar al puntero Provincial en Rosario, un desafío de mayor exigencia que pondrá a prueba la verdadera recuperación del Cervecero en la Liga Argentina.

Síntesis: Alderete 23, De Miguel 19, De La Fuente 12, Nally 8, Moore 7, Ríos 6, Ludueña 5.