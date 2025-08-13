Le rescindieron a un exdelantero de Alvarado: lo echaron dos veces, su club lo sancionó y se enojó

En algún momento los jugadores que hacen las cosas mal tienen que pagar. El delantero Facundo Pons se hizo echar dos veces en la temporada por actos de indisciplina y el club decidió castigarlo con una rebaja salarial. Al jugador no le gustó y se enfrentó a la dirigencia, que cortó por lo sano y le rescindió el contrato.

Algo más debe haber pasado en la interna, pero los "actos de indisciplina" que remarca el "dragón" en el comunicado, así lo hacen creer. Porque al revés de lo que muchos podrían pensar, en lo futbolístico cumplió, hizo 7 goles en 14 partidos y aportó su cuota goleadora. Pero el comportamiento le valió más, la última expulsión le costó cuatro fechas de suspensión y la dirigencia no se lo dejó pasar.

Ante su enojo y luego de que las reuniones para informarle la decisión no haya llegado a buen puerto, decidieron de ambas partes rescindir y separar los caminos.

Su paso por Alvarado, en la temporada 2022, fue pobre. Llegó como figura, jugó 24 partidos y apenas convirtió tres goles.

