No iba a muscular: forzó la persiana de un gimnasio y robó un rotomartillo

Un sujeto de 20 años que el miércoles a la madrugada forzó la cortina metálica de un gimnasio en el barrio Villa Lourdes para robar un rotomartillo y un par de guantes fue aprehendido por personal policial tras el aviso que dio personal del Centro de Operaciones y Monitoreo.

Tiene 20 años.

Fue cerca de las tres de la madrugada que personal de Comando de Patrullas arribó a Edison al 900 donde está ubicado el gimnasio y tras una breve recorrida aprehendió en Ayolas y Padre Dutto al joven que tenía en su poder un clavo con un mango de madera en forma de T.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo ordenó la formación de una causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.