Robó una bicicleta Lamborghini y lo atraparon cuando pedaleaba por el barrio
Es un hombre de 33 años al que atraparon en Gandhi y Anchorena. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
El robo de una bicicleta marca Lamborghini en una vivienda del barrio El Grosellar el lunes por la mañana quedó esclarecido horas más tarde cuando interceptaron a un hombre de 33 años que andaba en el rodado en inmediaciones de las calles Gandhi y Anchorena.
Cerca de las seis de la mañana un hombre de 47 años escuchó ruidos en su domicilio y la activación de una alarma. Al levantarse vio que la cerradura del quincho estaba rota y que faltaba su bicicleta, por lo que hizo la denuncia correspondiente.
Al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad confirmó que el robo fue minutos antes y que el autor ingresó por la ligustrina del frente, sustrajo el rodado mencionado y se fugó en dirección a la calle Carballo. Rápidamente llamó al 911, se iniciaron actuaciones por robo y se le dio intervención al Gabinete Técnico Operativo de la comisaria séptima.
Horas más tarde, personal de la dependencia policial interviniente que recorría la zona interceptó al sujeto que iba a bordo del rodado y constató que era el que había sido sustraído, por lo que hizo efectivo el secuestro del mismo y la aprehensión.
El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de una causa penal por encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
