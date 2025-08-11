Robó una bicicleta Lamborghini y lo atraparon cuando pedaleaba por el barrio

El robo de una bicicleta marca Lamborghini en una vivienda del barrio El Grosellar el lunes por la mañana quedó esclarecido horas más tarde cuando interceptaron a un hombre de 33 años que andaba en el rodado en inmediaciones de las calles Gandhi y Anchorena.

Cerca de las seis de la mañana un hombre de 47 años escuchó ruidos en su domicilio y la activación de una alarma. Al levantarse vio que la cerradura del quincho estaba rota y que faltaba su bicicleta, por lo que hizo la denuncia correspondiente.

Tiene 33 años.

Al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad confirmó que el robo fue minutos antes y que el autor ingresó por la ligustrina del frente, sustrajo el rodado mencionado y se fugó en dirección a la calle Carballo. Rápidamente llamó al 911, se iniciaron actuaciones por robo y se le dio intervención al Gabinete Técnico Operativo de la comisaria séptima.

Horas más tarde, personal de la dependencia policial interviniente que recorría la zona interceptó al sujeto que iba a bordo del rodado y constató que era el que había sido sustraído, por lo que hizo efectivo el secuestro del mismo y la aprehensión.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de una causa penal por encubrimiento y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.