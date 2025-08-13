Atacó a golpes a los policías que lo atraparon tras robar un almacén

Un hombre de 31 años que el miércoles a la tarde asaltó una despensa en Fortunato de la Plaza al 4400 fue aprehendido por personal policial al que intentó agredir cuando lo redujeron.

Fue personal del Comando de Patrullas el que redujo al ladrón luego se trenzarse en lucha. "Los efectivos sufrieron escoriaciones por lo que tras los tramites de rigor instaron la acción penal", informaron desde la Jefatura Departamental.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la comisaría quinta dónde labraron las actuaciones por robo y resistencia a la autoridad.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso que sea trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.