Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J" en el triple femicidio de Florencio Varela

Es uno de los acusados más buscados por el brutal triple crimen.

Tras 11 días del brutal triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la Policía de Perú logró dar con el argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que era intensamente buscado bajo una alerta roja de Interpol, acusado de ser el ladero de "Pequeño J", el joven narcotraficante que sería el autor intelectual del asesinato de las tres jóvenes.

La detención se produjo en la tarde de este martes, en Lima (Perú), mientras el joven delincuente intentaba escapar de la Justicia argentina.

Matías Ozorio vivió toda su vida en Parque Patricios y, de un tiempo a esta parte, se convirtió en una de las personas de mayor confianza de quien podría haber sido el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes provenientes de Ciudad Evita, en La Matanza, de acuerdo a trascendidos.

La Fiscalía N°2 de La Matanza, bajo la dirección de Gastón Duplaá (quien fue el primer fiscal del caso), gestionó una notificación roja de Interpol, que sirvió para que Ozorio sea encontrado.

A Ozorio se le atribuye ser coautor de un "triple homicidio agravado". Las calificaciones específicas del crimen son graves: haber sido cometido con la participación planificada de dos o más individuos, con alevosía (actuar a traición y sobre seguro), con ensañamiento (aumentando deliberada e innecesariamente el dolor), y por ser un femicidio (cometido por un hombre contra una mujer en el contexto de violencia de género).