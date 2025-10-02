Se enfrentaron a tiros con la policía y escaparon en una camioneta

Un allanamiento dispuesto por la Justicia de Quilmes que se realizó con apoyo de personal de distintas dependencias terminó con la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de armas de fuego, municiones, celulares y una camioneta que minutos antes protagonizó un enfrentamiento a tiros con la policía.

Fueron efectivos de las comisarías sexta, cuarta, séptima, duodécima, sub comisaría Casino y grupo GAD quienes llevaron adelante la medida aprobada por el Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes en una vivienda ubicada en inmediaciones de Pasaje Venezuela y Río Negro.

En el lugar identificaron al propietario y hallaron dentro del terreno la camioneta VW Amarok que minutos antes fue utilizada por un grupo de individuos que evitaron “a los tiros” un control policial. “De ese enfrentamiento no surgieron víctimas por el momento”, informaron autoridades policiales.

En el lugar secuestraron el rodado, una pistola calibre nueve milímetros otra calibre seis milímetros, municiones, cartuchos, seis celulares y un equipo DVR.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por el delito de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.