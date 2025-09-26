Terrible: una mujer denunció a su propio hijo por golpearla a piñas y patadas

Un adolescente de 17 años fue aprehendido este viernes en una vivienda de la calle Armenia al 2400, en el barrio Coronel Dorrego, tras golpear a su madre y resistirse a la autoridad.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando la víctima, una mujer de 40 años, denunció al 911 que estaba siendo agredida por su hijo. Al llegar el personal del Comando de Patrullas, el joven comenzó a atacar a los efectivos, por lo que fue reducido y trasladado. La mujer declaró que había recibido golpes de puños y patadas por parte del imputado.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, Dr. Carlos Russo, dispuso que se reciba declaración testimonial a la víctima, se dé intervención al Juzgado de Familia y se apliquen medidas cautelares como la restricción de acercamiento, exclusión del hogar y una evaluación psicológica.

El menor fue derivado al Hospital Materno Infantil para un reconocimiento médico y luego alojado en el Centro Especializado de Aprehensión.