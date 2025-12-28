Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 28 de diciembre

El sorteo número 3334 del Quini 6 de este domingo 28 de diciembre puso en juego esta noche un pozo de más de 7.900 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 3.953 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 34 - 05 - 42 - 04 - 28 - 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.185 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 03 - 16 - 38 - 45 - 42 - 06. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 28 de diciembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 2.226 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 38 - 25 - 28 - 24 - 16 - 34 . En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 316 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 35 - 25 - 07 - 15 - 41 - 13. Hubo 74 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 4 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 8.300 millones de pesos.