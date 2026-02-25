Carnicerías vacías: aseguran que al bife de chorizo "no se llega" y la entraña "es palabra mayor"

"A un bife de chorizo no llegan", "le dieron un sacudón al pollo" y "la entraña es palabra mayor", ese es el crítico panorama de las carnicerías en Mar del Plata, las cuales denuncian que se encuentran vacías incluso en horarios que solían ser pico, como durante el mediodía. Cuáles son los cortes más pedidos y cuánto valen.

De acuerdo al encargado de Cárnicos del Sur, Ramiro Vélez, el consumo de carne "aflojó mucho, no es nada que ver a antes", y en la actualidad "no hay nadie", cuando antes el local solía estar "lleno" durante el mediodía, y le adjudicó esa crítica realidad al precio y al poder adquisitivo de los argentinos.

Explicó que al pollo "le dieron un sacudón" y que ni en horarios fuerte hay demasiada demanda.

En este sentido, mientras el consumo de carne vacuna se desploma, le indicó a 0223 que las opciones son "el cerdo y el pollo", que comenzaron a ser demandados por los clientes, y detalló que lo más económico son "la paleta, la picada y el osobuco".

"La gente se la rebusca, vive el día a día y, por ahí, compra un churrasquito de paleta. Y el que tiene un manguito más se da el lujo de comer un churrasco de cuadril, pero un bife de chorizo ya no llegan", expresó el carnicero, quien precisó que "la entraña es palabra mayor" y el lomo es consumido por "gente mayor", por lo general.

Sin embargo, aseguró que el asado del fin de semana, a pesar de cual sea la dimensión de la crisis, no se negocia. "No te digo que se venda como antes, hace un año atrás mínimo. Se frenó cualquier cantidad y aparte hubo muchos aumentos", remarcó.

El corte más económico de carne es la falda, que cuesta $14.900 el kilo.

Por otro lado, en tanto al cerdo, Vélez sostuvo que los cortes elegidos son "el pechito, el carré y la bondiola", que cuestan $8.500, $7.900 y $8.900, respectivamente. También señaló a la carnaza, el cuadril, la bola de lomo y la cuadrada de cerdo, que "rondan los $8.900, son todo carne y no tienen desperdicio", y por ese motivo consideró que una gran cantidad de gente se decanta por este tipo de carne.

A su vez, detalló los precios del pollo, al que "le dieron un sacudón":

Pollo entero: $5.500

Pata muslo: 3 kilos a $1.900

Pechuga deshuesada: 3 kilos a $12.900

Alita: $2.500

Pechuga: $15.900

"El corte más barato de carne vale $17.000 y $14.900 la falda. Está el asado de oferta que cuesta $12.900, y después todo el medio lo tenemos a $21.900, mientras el vacío sale $24.900 y en contraposición, el osobuco se vende a $6.900", concluyó con los valores de la carne vacuna.