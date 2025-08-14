Tragedia en la Ruta 88: dictaron la falta de mérito y liberaron al camionero

En la tragedia de la Ruta 88 falleció el médico Diego Quiros y el hijo de su pareja, quien sufrió gravísimas heridas.

La Justicia de Garantías dispuso la libertad por falta de mérito del chofer del camión que participó del siniestro en la ruta 88 en el que falleció el médico Diego Quirós, el hijo de su pareja (un nene de 9 años) y sufrió lesiones de gravedad Yanina Liani.

Raúl Alejandro Lozano García recuperará la libertad desde la Unidad Penal N°44 de Batán dónde se encuentra alojado tras certificar que no existen impedimentos legales para la medida dispuesta por el Juez de Garantías Daniel De Marco.

En una justificada resolución de 27 páginas, el titular del Juzgado de Garantías N°1 planteó la ausencia de riesgo procesal, la innecesariedad y desproporcionalidad del encierro riguroso.

El magistrado también se refirió a las violaciones a deberes de cuidado por parte Quirós y su relación con el resultado lesivo. En tal sentido tuvo en cuenta la conducción con exceso de velocidad y la conducción bajo el consumo de estupefacientes.

En la resolución sostuvo que en las muestras tomadas al médico se detectó cocaína en sangre, pero no en orina. "Cabe aclarar que el estudio no contiene referencias sobre la cantidad de sustancia hallada, o protecciones relativas a la determinación de la cantidad en sangre al momento del siniestro, considerando que la extracción se efectuó entre 15 y 16 horas luego del fallecimiento".

La falta de mérito, ya notificada a las partes, no puede ser apelada en el Juzgado, pero sí recurrida directamente a una instancia superior.

La teoría de la fiscalía sobre el trágico accidente

De acuerdo a los fundamentos que había expuesto la fiscalía para que se convierta en prisión preventiva la detención de Raúl Alejandro Lozano García, en ninguno de los reportes se pudo establecer la velocidad a la que se desplazaba el Mercedes Benz GLA 200 que manejaba la víctima cuando impactó contra el acoplado a la altura del kilómetro 43 de la ruta 88 en sentido Necochea-Mar del Plata.

La fiscalía sí había establecido que el camión Mercedes Benz L1114 iniciaba su desplazamiento desde la Báscula Pública La Ballenera para ingresar a la ruta 88 e iniciar su incorporación al carril en el sentido hacia Necochea. El rodado carecía de VTV, se encontraba en regular o mal estado de mantenimiento, con luces posteriores que no funcionaban ni tampoco la luz de freno derecha, con luces laterales del lado izquierdo sin funcionar y sobre el lateral derecho solo funcionando la central.

Los investigadores indicaron que el camión tenía la instalación eléctrica deteriorada y las cintas reflectivas laterales y posteriores sumamente deterioradas, arrastrando a su vez el acoplado cargado de cereal y que también presentaba irregularidades.

Para el fiscal Rodolfo Moure, Quirós no pudo advertir la presencia del camión con el acoplado incorporándose a la ruta e intentó una maniobra evasiva hacia la derecha con resultado infructuoso produciéndose el impacto sobre el lateral izquierdo del acoplado.

Por eso le imputan a Jorge Alejandro Frank, dueño del vehículo, haberle facilitado el camión con acoplado de su propiedad a Lozano García sin haber exigido la exhibición de la licencia de conducir habilitante, máxime aún “cuando se trata de un vehículo comercial de gran porte que requiere autorización especial para su conducción, como así tampoco reunía las medidas de seguridad necesarias para su circulación en ruta, situación que no podía ser desconocida por éste toda vez que resultaba ser quien detentaba dicho vehículo en ese entonces”.