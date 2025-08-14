Andaba en una moto “yugada” con tres bochitas de cocaína: le formaron dos causas y se fue a la casa

Un operativo de Grupo de Patrulla Motorizada terminó con la interceptación de una moto Honda Twister que tenía el tambor “yugado” y cuyo origen el conductor no pudo precisar: cuando lo identificaron le encontraron tres envoltorios con cocaína, por lo que también se le formó una causa ante la fiscalía de Estupefacientes.

Todo ocurrió en Brown e Hipólito Yrigoyen cuando identificaron al rodado y confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo por el delito de hurto desde noviembre del año pasado.

Droga secuestrada.

Al momento de realizarle un cacheo descubrieron que tenía tres envoltorios con cocaína por lo que se le dio intervención a las fiscalías de Flagrancia y Estupefacientes.

La fiscal María Isabel Sánchez ordenó la formación de una causa por encubrimiento, el secuestro del rodado y no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad. Por su parte la fiscal Daniela Ledesma ordenó la notificación por tenencia simple –la droga era poco más de un gramo y medio- y que se anoticie al imputado de la existencia del Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Consumos Problemáticos