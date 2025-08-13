Andaba en una moto robada hace cuatro meses y lo descubrieron en un control

Un control de rutina del Comando de Patrullas permitió recuperar este miércoles una moto sustraída hace cuatro meses en una vivienda del barrio Zacagnini y aprehender al conductor.

Los oficiales interceptaron en inmediaciones de la avenida Tejedor y Acevedo una moto Guerrero G90 Econo que tenía pedido de secuestro activo desde el 9 de abril pasado.

Autoridades policiales informaron que el rodado había sido sustraído del frente de un domicilio y que el accionar lo había advertido una vecina que dio aviso al damnificado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la sede de la comisaría séptima, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de una causa por encubrimiento.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.