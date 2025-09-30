Entraron a robar a la casa de una mujer de 87 años y se tirotearon con la policía

Dos delincuentes que entraron a robar a la casa de una mujer de 87 años en el barrio Los Andes lograron escapar del lugar tras tirotearse con el personal policial que había llegado al lugar tras un llamado al 911.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró entre las dos y las tres de la madrugada en una vivienda ubicada en inmediaciones de Falucho y Juncal. “Los sujetos estaban encapuchados, usaban guantes e ingresaron a la casa tras forzar la reja del comedor”, confirmaron las fuentes consultadas.

Vecinos denuncian que llegaron en ese auto.

El ingreso fue advertido por los vecinos que llamaron al 911 y posibilitaron el rápido arribo de un móvil del Comando de Patrullas. Los ladrones, que no llegaron a sustraer pertenencia alguna del inmueble, cubrieron su salida a tiros y escaparon en distintas direcciones. "Creemos que eran más personas y que se movilizaban en un Fiat Cronos negro", dijo una vecina en diálogo con este medio.

La víctima, que no sufrió lesiones, le confirmó al personal policial que fue sorprendida cuando dormía por los delincuentes y que no podía reconocerlos a partir de que tenían sus rostros tapados.

Las actuaciones fueron realizadas por personal de la comisaría cuarta con jurisdicción en la zona.