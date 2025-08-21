Andaban en un auto robado el día anterior y los atraparon tras una persecución
Son tres hombres de 34, 38 y 40 años. También hallaron una moto que registraba un pedido de secuestro. Uno de los sujetos registraba un pedido de comparendo compulsivo.
Tres hombres que circulaban a bordo de un auto sustraído el miércoles en jurisdicción de la comisaría undécima fueron aprehendidos tras una persecución por personal del Comando de Patrullas. En el lugar donde los interceptaron también secuestraron una moto que registraba un pedido de secuestro activo.
Los oficiales interceptaron el Fiat Palio en la zona de Tripulantes del Fournier al 11.200 y aprehendieron a los tres hombres de 34, 38 y 40 años. El mayor registraba un pedido de comparendo compulsivo desde mediados del mes pasado en una causa por hurto agravado por escalamiento con la intervención del Juzgado de Garantías N°5.
El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús ordenó la notificación de una causa por encubrimiento y el traslado del sujeto de 38 años a la Unidad Penal N°44 de Batán.
