Encubrimiento

Andaban en un auto robado el día anterior y los atraparon tras una persecución

Son tres hombres de 34, 38 y 40 años. También hallaron una moto que registraba un pedido de secuestro. Uno de los sujetos registraba un pedido de comparendo compulsivo.

Vehículo secuestrado.

21 de Agosto de 2025 20:54

Por Redacción 0223

Tres hombres que circulaban a bordo de un auto sustraído el miércoles en jurisdicción de la comisaría undécima fueron aprehendidos tras una persecución por personal del Comando de Patrullas. En el lugar donde los interceptaron también secuestraron una moto que registraba un pedido de secuestro activo.

La moto tenía pedido de secuestro.

Los oficiales interceptaron el Fiat Palio en la zona de Tripulantes del Fournier al 11.200 y aprehendieron a los tres hombres de 34, 38 y 40 años. El mayor registraba un pedido de comparendo compulsivo desde mediados del mes pasado en una causa por hurto agravado por escalamiento con la intervención del Juzgado de Garantías N°5.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús ordenó la notificación de una causa por encubrimiento y el traslado del sujeto de 38 años a la Unidad Penal N°44 de Batán.

