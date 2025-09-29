River igualó una racha negativa de hace 15 años con Gallardo como jugador

El equipo de Astrada, con Gallardo como jugador, que tenía la última peor racha de cuatro derrotas.

River volvió a perder. No pudo con Deportivo Riestra en el Monumental, cayó por 2-1 y sumó su cuarta derrota consecutiva, algo que no ocurría desde el Clausura 2010, aquel campeonato que ganó Argentinos Juniors y que formó parte de la campaña que terminó con River en la B. Marcelo Gallardo jugaba en el equipo que dirigía Leonardo Astrada.

El "millonario" atraviesa una seguidilla que ya le costó la eliminación a manos de Palmeiras en la Copa Libertadores. Además de haber perdido tanto la ida como la vuelta ante los brasileños, lo venció Atlético Tucumán el sábado pasado en el "José Fierro" y el "Malevo" en su primera visita al mismísimo "Antonio Vespucio Liberti".

Así, la entidad de Núñez emparejó la mala racha que tuvo hace más de 15 años, cuando sumó las derrotas contra Boca Juniors en la Bombonera (0-2), Argentinos Juniors (0-1), Lanús en la Fortaleza (0-1) y Newell's (0-1). En aquella oportunidad, la marca fue incluso peor, porque ni siquiera anotó goles. Después de esa seguidilla, empató 0 a 0 con Atlético Tucumán y echaron a Leonardo Astrada. Lo reemplazó Ángel Cappa.

Marcelo Gallardo dirigió a River en 494 ocasiones. Su peor seguidilla fue a comienzos de 2019, recientemente campeón de América, cuando, para peor, hiló tres derrotas en su cancha, contra Defensa y Justicia (0-1), Unión de Santa Fe (1-2) y Patronato (1-3). Es la primera vez que cae derrotado cuatro veces seguidas.

