Una mujer y su pareja prostituían a sus hijas a cambio de droga: los vecinos atraparon al padrastro

Una mujer y su pareja fueron arrestados este miércoles por presunta explotación sexual de sus cinco hijas. Además, la Justicia bonaerense arrestó a otros cuatro hombres señalados como clientes.

La investigación, encabezada por el fiscal Daniel Ichazo y el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui, se inició tras una denuncia anónima en Quilmes, donde ocurrieron los aberrantes hechos.

De acuerdo con los primeros informes judiciales, los abusos se habrían repetido desde fines de septiembre en el barrio Villa Luján III, en la ribera quilmeña.

Según la imputación, la madre organizaba las condiciones para que los hechos ocurrieran, ya sea en su casa o enviando a sus hijas a domicilios de hombres adultos. En algunos casos, se sospecha que los intercambios se realizaban a cambio de alimentos básicos, como una bolsa de arroz, y en otros por drogas o estupefacientes.

La situación salió a la luz cuando vecinos, alertados por los rumores, sorprendieron al padrastro mientras dormía, lo golpearon y lo ataron a un palo antes de llamar al 911. La Policía Bonaerense lo detuvo en el lugar.

Las menores fueron asistidas por médicos forenses y se dispuso un abordaje integral con equipos especializados para garantizar su protección. Los investigadores también analizan la posible existencia de grabaciones de los abusos.

Un documento del caso, citado por Infobae, señala que la mujer “colaboró en la perpetración de diversos abusos sexuales y facilitó la explotación económica de sus hijas”.

El hecho generó una fuerte conmoción en la zona y el fiscal adelantó que pedirá las máximas penas previstas en el Código Penal para los acusados.