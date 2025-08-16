Valentín Perrone hace historia: Argentina vuelve a tener una pole en Moto3 tras cuatro años

Con apenas 17 años, Valentín Perrone logró una hazaña que llena de orgullo al motociclismo argentino: consiguió la pole position en Moto3, devolviendo a la bandera albiceleste a lo más alto de la clasificación cuatro años después de la última vez.

El joven barcelonés, que corre bajo la nacionalidad argentina por sus raíces familiares, se convirtió en protagonista del fin de semana en el Red Bull Ring de Austria. Perrone, piloto del equipo Red Bull KTM Tech3, se impuso en la clasificación por apenas 46 milésimas sobre el español Ángel Piqueras, quien había dominado los entrenamientos libres. Con este resultado, se transformó en el primer argentino en lograr una pole desde que Gabriel Rodrigo lo hiciera en 2021, también en tierras catalanas.

La pole de Perrone representa mucho más que una estadística: es un paso adelante para un país que ha tenido pocas oportunidades de brillar en motociclismo mundialista. La comparación con Rodrigo es inevitable, ya que ambos comparten orígenes en Barcelona y una misma bandera en el corazón. Ahora, Valentín se abre camino en la élite con la ilusión de consolidarse como referente argentino en Moto3.

Mientras Perrone abrirá por primera vez la parrilla mundialista, Piqueras intentará aprovechar la ocasión para recortarle puntos al líder del campeonato, José Antonio Rueda, que no pasó del octavo puesto en la clasificación. La primera fila la completará Yamanaka, mientras que la segunda línea quedó en manos de Foggia, Quiles y Fernández.

El valenciano Quiles estuvo a punto de quedarse con la pole, pero su última vuelta fue anulada por exceder los límites de pista en la curva 1. Más atrás, la tercera fila la integran Carpe, Rueda y Almansa, mientras que desde la cuarta saldrán Kelso, Pini y Roulstone. La grilla se completa con nombres fuertes como Muñoz, Ogden y Furusato en la zona media.

Para Perrone, debutante absoluto en Moto3, este resultado es un envión anímico enorme. Argentina vuelve a tener representación en lo más alto de una parrilla mundialista y la ilusión crece de cara a la carrera. Su pole en Austria no solo es un logro personal, sino también un nuevo capítulo en la historia del motociclismo albiceleste.