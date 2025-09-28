Valentín Perrone volvió a brillar: el argentino quedó cuarto en Japón

El argentino que largó desde la primera fila, logró finalizar en el cuarto lugar en el Gran Premio japonés.

Valentín Perrone volvió a ser protagonista en el Mundial de Moto3 y esta vez lo hizo en el Gran Premio de Japón, donde finalizó en la cuarta posición tras una intensa batalla por el podio.

La carrera se la llevó David Muñoz (Dynavolt intact), mientras que José Antonio Rueda (KTM Ajo) salió segundo y Máximo Quiles (Aspar) completó el podio.

El argentino, que había sorprendido con un brillante segundo lugar en la clasificación, largó desde la primera fila y estuvo entre los líderes durante buena parte de la carrera en el trazado de Motegi. El piloto de KTM Tech3 llegó a comandar el pelotón en varias vueltas, incluso en condiciones cambiantes por la lluvia, y sostuvo el ritmo frente a figuras como Muñoz, Quiles y Rueda.

En los giros finales, se mantuvo firme en la pelea por la segunda y tercera plaza, aunque finalmente cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar, apenas por detrás del triplete español que conformaron Muñoz, Rueda y Quiles.

Este resultado confirma el gran presente de Perrone, que venía de actuaciones destacadas en San Marino, Cataluña, Austria y Hungría, donde también estuvo cerca de su primer podio mundialista.

Con esta suma de puntos, el argentino escaló al octavo lugar en la tabla de pilotos y alcanzó los 121 puntos. El próximo fin de semana, el joven de 17 años tendrá acción en Mandalika (Indonesia).