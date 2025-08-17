El "perejil" del caso Dalmasso volvió a ser detenido: asesinó a fierrazos a un hombre tras un partido de fútbol

Gastón Zárate, el pintor que fue vinculado con el asesinato de Nora Dalmasso, fue detenido ayer acusado de matar a un hombre después de un partido de fútbol. El hecho tuvo lugar en medio de una pelea en el Complejo El Águila, en Río Cuarto, dentro la provincia de Córdoba. El sujeto, de 45 años, habría mantenido una gresca con otro de 37 y lo atacó con un fierro de 40 centímetros de largo.

El partido de fùtbol reunía a varios jugadores locales, entre quienes se encontraban Zárate y sus hijos adolescentes. Allí se produjo una fuerte disputa entre Zárate y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, pero la pelea continuó fuera del predio. Según los testigos, Zárate utilizó un trozo de hierro que halló en el lugar para agredir a Acuña Ustarroz. De acuerdo a lo informado por La Voz del Interior, el golpe fue contundente y el objeto quedó incrustado en la cabeza de la víctima, provocando la muerte de forma instantánea.

El pintor había estado relacionado con el crimen que estremeció al país allá por 2006: la mujer residía en su casa de Villa Golf y Zárate y el chico que trabajaba como pintor en ese lugar fue aprehendido como el principal sospechoso. En este caso, la Justicia lo acusó de presunto "abuso sexual seguido de homicidio". Al conocerse el arresto, la comunidad de Río Cuarto marchó para exigir su liberación al considerarlo “un perejil” en la causa.

Horas después, el acusado fue liberado por la falta de pruebas concluyentes, ya que un análisis de ADN realizado por el FBI no coincidía en absoluto con el suyo. Zárate, así, quedó definitivamente desvinculado del caso en 2011. Luego de que el femicidio sin resolver recobrara la atención del público este año por el lanzamiento de una serie de Netflix, el hombre remarcó que tuvo secuelas producto de aquella acusación. “Desviaron mi vida, se aprovecharon de un pobre diablo. No pude progresar de ninguna manera".

A pesar de que él había sido testigo de una trifulca entre Dalmasso y su esposo, Marcelo Macarrón, apenas unos días antes del crimen, quedó bajo el foco como el presunto asesino. “Ese día que me llevaron, me dijeron que cualquiera les venía bien para tapar el caso. Estuve 12 horas en una cárcel, como un preso común”, recordó. Luego de ser liberado, permaneció bajo investigación por cuatro años. En ese momento, comentó que se dedicaba a hacer mudanzas y tuvo que aprender “a rebuscárselas” solo. “Ahora hago fletes, envíos, pero la verdad no nos pudimos recuperar", agregó.