Tensión en los mercados: el dólar subió por tercera rueda consecutiva y la escalada pre elecciones no se detiene

El dólar oficial subió por tercer día consecutivo y este jueves 16 de octubre superó la cuota de los $1.400 en el segmento mayorista, pese a una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos.

Bajo una fuerte demanda por la proximidad de las elecciones legislativas y tras descartarse una devaluación por parte del ministro de Economía Luis Caputo, el dólar mayorista aumentó $24 a $1.407.

En tanto, el dólar minorista en el Banco Nación subió $25 a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta. En el promedio general que realiza el Banco Central dentro del segmento minorista, la cotización dio $1.441,97.

El dólar minorista subió $25 y el blue, $15.

Por su parte, el dólar blue subió $15 a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta este jueves 16 de septiembre. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 4,1%.

El dólar MEP opera a $1.459,57 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,7%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.475,19 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 4,9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,85.