Condena de la Corte: Guillermo Moreno quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos
La Justicia dejó firmes las condenas al exsecretario de Comercio Interior.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que incluyen penas de dos y dos años y medio de prisión en suspenso y su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, al rechazar los recursos presentados por su defensa.
El primer expediente, tramitado ante el Tribunal Oral Federal N°8, se refiere a la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010. En aquella oportunidad, Moreno irrumpió con guantes de boxeo y un casco de sparring, lanzó amenazas y logró suspender la votación. Por ese episodio fue condenado por amenazas coactivas, fallo que en 2023 confirmó la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y que ahora quedó firme tras la decisión del máximo tribunal, que declaró “inadmisible” el recurso en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal N°7 y ratificada en 2019, está vinculada al uso de fondos públicos para financiar cotillón con consignas hostiles contra el Grupo Clarín —como “Clarín miente”—, distribuidos entre 2011 y 2013 desde la Secretaría de Comercio. En ese caso, el exfuncionario fue hallado culpable de peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva.
Ambas sentencias habían sido apeladas, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, dejando firmes las condenas y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la causa del “cotillón”, también fueron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.
Con esta decisión, Moreno —una de las figuras más emblemáticas del kirchnerismo en el área económica durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner— queda definitivamente apartado del ámbito público por resolución judicial firme.
Leé también
Temas
Lo más
leído