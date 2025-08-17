Mar del Plata amaneció con cielo despejado en el domingo feriado y día del niño

Marplatenses y turistas podrán disfrutar este domingo en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José San Martín y el Día del niño con un cielo parcialmente despejado y una temperatura agradable.

De acuerdo al informe suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera que este domingo, Este domingo 17 de agosto se celebra en todo el país el paso a la inmortalidad del General San Martín y también el Día del Niño, pero en Mar del Plata se espera que la temperatura alcance los 13 grados.

Además, desde el organismo estatal indicaron que, la probabilidad de precipitaciones es baja y el viento será del este y se mantendrá en los 13km/h, aunque a la tarde puede alcanzar ráfagas de 22km/h.

Para la noche, en tanto se espera que la temperatura descienda a los 10 grados centígrados y la humedad se mantendrá durante toda la jornada en el 99%.