Después de una jornada veraniega, baja la temperatura: qué dice el pronóstico para este viernes en Mar del Plata

Se va un jueves con temperaturas más que primaverales, que permitió a marplatenses y turistas disfrutar de la costa y la playa, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Se espera un viernes con descenso de temperatura pero sin lluvias.

La madrugada comenzará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12 grados, acompañada por vientos leves desde el sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con marcas que rondarán los 14 grados y vientos que rotarán al noreste manteniendo sus velocidades.

Durante la tarde, el cielo continuará del mismo modo, con una temperatura máxima de 18 grados y vientos del este que soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a unos 14 grados, con viento del este entre 13 y 22 kilómetros por hora. Será un viernes tranquilo, con clima estable, sin lluvias y temperaturas ideales para actividades al aire libre.