Agarrá el mate: cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata

La jornada con temperaturas agradables estará ideal para disfrutar al aire libre en Mar del Plata. Foto: 0223.

Comienza un nuevo fin de semana de primavera con temperaturas que, si bien no llegan a trepar a las máximas ideales, generarán un sábado agradable en Mar del Plata.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un comienzo con cielo despejado y una temperatura mínima de 7 grados.

Hacia el mediodía podrían aparecer las primeras nubes para generar un cielo ligeramente nublado y pequeñas ráfagas de viento de entre 23 y 22 kilómetros por hora.

Se alcanzará allí la temperatura máxima del sábado, que alcanzará los 16 grados, dando paso a una tarde agradable para disfrutar de actividades al aire libre, en especial para las familias que aún disfrutan de la ciudad luego de los Juegos Bonaerenses.

La semana puede alcanzar temperaturas máximas de hasta 26 grados. Foto: 0223.

Para la noche se pronuncia el descenso hasta los 12 grados con una humedad del 66% y vientos provenientes del sector este.

El domingo se prevé una jornada superadora que abrirá una semana con sol pleno y máximas de hasta 26°.